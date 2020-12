Συμφωνία 228 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψε ο MVP του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, και πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA.

Μάλιστα, ο Greek Freak δεν δίστασε να πει ότι για να επισφραγίσει την τελική του απόφαση σχετικά με την παραμονή στους Μιλγουόκι ρώτησε τη μητέρα του πρώτα, αν εκείνη θέλει να μετακομίσει και του απάντησε αρνητικά.

«Ρώτησα τη μητέρα μου αν ήθελε να μετακομίσουμε και μου είπε όχι! Νομίζω πως όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτόν τον οργανισμό έχουμε τον ίδιο στόχο, να δουλέψουμε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Το ένιωσα αυτό τα τελευταία δύο χρόνια, ήμασταν πραγματικά ανταγωνιστικοί και παλέψαμε γι' αυτό, ανυπομονώ να δω τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιόρτασα το νέο συμβόλαιο αγοράζοντας παιχνίδια και ρούχα για τον γιο μου, πριν πάω στο σπίτι για να κοιμηθώ και ξυπνήσω για να έρθω στην προπόνηση. Όλο αυτό μου προκάλεσε πονοκέφαλο όλο το καλοκαίρι, αν και ήξερα τι ήθελα» είπε χαρακτηριστικά.

Συζητώντας με δημοσιογράφους την Τετάρτη για τους στόχους του για τα επόμενα πέντε χρόνια, ο Αντετοκούνμπο είπε με ένα χαμόγελο, «Να κάνω παιδιά και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα. Αυτό θέλω μόνο.

Θέλω απλώς να κάνω παιδιά, να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα. Μετά από αυτό, η ζωή μου είναι πλήρης. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σε πέντε χρόνια. Μπα, αστειεύομαι».

.@Giannis_An34: “This is the place I want to be. This is the place where I want to raise my kids.” pic.twitter.com/HwkQvqRKZJ