Χρειάστηκε τρία σετ και περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του European Open, που διεξάγεται στο Αμβούργο.

Σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Κριστιάν Γκαρίν από τη Χιλή με 7-5, 3-6, 6-4 και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του έναν τίτλο σε τουρνουά ATP 500 (μέχρι τώρα έχει παίξει τέσσερις τελικούς, δύο φορές στο Ντουμπάι, μία στη Βαρκελώνη και μία στο Πεκίνο, και τους έχει χάσει όλους).

Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει πρώτος break και προηγήθηκε 5-2 στο πρώτο σετ, αλλά ο Γκαρίν (Νο 24 στον κόσμο), ο οποίος ειδικεύεται στις χωμάτινες επιφάνειες, κατάφερε να αντιδράσει και ισοφάρισε σε 5-5. Στο κρίσιμο σημείο, ο Έλληνας τενίστας κράτησε το σερβίς του και με νέο break πήρε το πρώτο σετ (7-5).

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε αρκετά λάθη, ενώ ο Χιλιανός ανέβασε την απόδοσή του, προηγήθηκε 4-2 και έκλεισε το σετ με δεύτερο break (6-3).

🇬🇷 @StefTsitsipas has reached the 12th #ATPTour final of his career!



The 22 year old defeats Garin 7-5 3-6 6-4 & will face Rublev in the @hamburgopen final. pic.twitter.com/AE3hr561ba