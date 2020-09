Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Την ανακοίνωσε εξέδωσε η Μίλαν, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την Μπόντο Γκλιμτ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Όπως αναφέροεται, ο 38χρονος Σουηδός τέθηκε άμεσα σε κατ' οίκον καραντίνα, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές της Ιταλίας.

Όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter, δεν παρουσιάζει συμπτώματα και «ο ιός μπορεί να είχε το θράσος να τον προκαλέσει, αλλά δεν θα του βγει σε καλό».

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea