Με μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες με τον γιο του αλλά και τον πατέρα του, που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, γιόρτασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την Γιορτή του Πατέρα.

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε στα social media αρχικά δυο φωτογραφίες, με αφορμή την Γιορτή του Πατέρα, όπου στην πρώτη φαίνεται μικρός παρέα με όλα του τα αδέρφια και τον πατέρα τους, Τσαρλς και στην δεύτερη κρατώντας στην αγκαλιά τον γιο του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει τέσσερις αδερφούς- τους Φράνσις, Θανάση, Κώστα και Αλέξη, οι τρεις εκ των οποίων ασχολούνται με το μπάσκετ. Σύμφωνα με παλαιότερο άρθρο του ESPN, νίκες και ήττες, παρόλο που έχουν σημασία, δεν είναι το πιο σημαντικό στις ζωές τους, καθώς στόχος τους είναι να τιμήσουν την κληρονομιά τους πατέρα τους, ο οποίος υπήρξε πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Νιγηρία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Happy Father’s Day to all fathers! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις 21 Ιούν, 2020 στις 9:09 μμ PDT

Ο Έλληνας αθλητής έκανε όμως και μια δεύτερη ανάρτηση για την γιορτή του πατέρα, αυτή τη φορά δημοσιεύοντας τέσσερις φωτογραφίες αγκαλιά με τον γιο του, Λίαμ - Τσαρλς Αντετοκούνμπο, που γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2020.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. One of the best days I’ve had. ❤️ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις 21 Ιούν, 2020 στις 9:20 μμ PDT





Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Μαράια Ριντλσπρίγκερ έγιναν φέτος γονείς για πρώτη φορά και η χαρά τους ήταν τεράστια, με την νεαρή σύντροφό του να δημοσιεύει επίσης άγνωστες φωτογραφίες του Greek Freak με τον γιο τους και διάφορα βίντεο, σε ένα μίνι «αφιέρωμα» που συνόδευε το τραγούδι «Just the two of us» του Γουίλ Σμιθ.