Ιδιαίτερα σκληρή, ακόμη και για τα δεδομένα του ΜΜΑ ήταν η αναμέτρηση του Γκλόβερ Τεξέιρα με τον Άντονι Σμιθ, ο οποίος κάποια στιγμή έχασε ένα δόντι και το έδωσε στον διαιτητή για να του το φυλάξει.

Η μονομαχία των δύο έγινε στο Τζάκσονβιλ, με νικητή τον 40χρονο Τεξέιρα. Κάποια στιγμή, ο Σμιθ έχασε ένα δόντι και το έδωσε στον διαιτητή, Τζέισον Χέρζογκ. «Δεν μπορούσα να κρατήσω το προστατευτικό στο στόμα μου, εξαιτίας του δοντιού που έπεσε. Κοίταξα κάτω και το είδα, οπότε το έπιασα και του το έδωσα», είπε ο αθλητής.

Πάντως, παρά τη σκληρότητα της μάχης, οι κάμερες «έπιασαν» τον Τεξέιρα να απολογείται στον αντίπαλό του. Ενώ ήταν από πάνω του και του είχε κάνει μια λαβή, του είπε «Συγγνώμη Άντονι, είναι μέρος της δουλειάς» και ο αντίπαλος συμφώνησε.

Sooo you wanna be an MMA Fighter ?

Moments after Anthony Smith handed the ref his teeth he has this exchange with Glover..



pic.twitter.com/UfxXa4dTZG