Τι κι αν δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Οι αθλητές, εγκλωβισμένοι και αυτοί στα σπίτια τους λόγω καραντίνας, βρίσκουν ευφάνταστους τρόπους για να ξεμουδιάσουν.

Βαράκια, λάστιχα και λοιπά όργανα γυμναστικής βγήκαν από τα ντουλάπια που ήταν ξεχασμένα, την εποχή της καραντίνας. Πολλοί στράφηκαν σε προγράμματα γυμναστικής, είτε για να διασκεδάσουν την πλήξη τους είτε για να φροντίσουν την υγεία του. Αλλά οι επαγγελματίες του είδους το προχωρούν ακόμη πιο μακριά, όπως έκανε ο Σιμόνε Καϊρόλι.

Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους δεκαθλητές της Ιταλίας, ο οποίος- όπως και τόσοι άλλοι- δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να «πάρει μέρος» σε ολόκληρο δέκαθλο, μέσα σε ένα δωμάτιο, αφού έκανε και τα 10 αγωνίσματα που περιλαμβάνει αυτό: 100 μ., μήκος, σφαιροβολία, ύψος, 400 μ., 110 μ. Εμπόδια, δισκοβολία, επί κοντώ, ακοντισμό και 1.500 μέτρα.

Το βίντεο θυμίζει μια ανάλογη έμπνευση που είχε πρόσφατα ο Φίλιπ Κλάιν Ερέρο, ο οποίος έκανε «αναρρίχηση» και «σκι» μέσα στο σαλόνι του σπιτιού του.

Πάντως, οι αθλητές των σύνθετων αγωνισμάτων του στίβου- δέκαθλο στους άνδρες, έπταθλο στις γυναίκες- φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη φαντασία. Η Καταρίνα Τζόνσον- Τόμπσον, η Βρετανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια του επτάθλου, έκανε πρόσφατα και τα επτά αγωνίσματα στο σπίτι της, με κάποια «βοήθεια» από τα σκυλιά της.

Hopefully not the only heptathlon I’ll be doing this year 😅🤞🏽

Had a lot of fun filming this! #homeheptathlon pic.twitter.com/twAJq2bxaM