Τεράστια εμφάνιση πραγματοποίησε, σήμερα, η Μαρία Σάκκαρη νικώντας το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης στην Αγία Πετρούπολη.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο 21 στον κόσμο, νίκησε την 22χρονη Μπελίντα Μπέντσιτς από την Ελβετία και πέρασε στους ημιτελικούς του τουρνουά, αν και αρχικά βρέθηκε πίσω στο σκορ, χάνοντας το πρώτο σετ με 6-2.

Semifinal bound 🤩@mariasakkari defeats the No.1 seed Bencic, 2-6, 6-4, 6-3 at the @formula_tx. pic.twitter.com/wOtU17v4JK