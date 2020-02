Ο νέος κοροναϊός «έπληξε» και τη F1, αφού ανακοινώθηκε η αναβολή του κινεζικού Γκραν πρι, εξαιτίας της επιδημίας.



Το κινεζικό Γκραν πρι, στη Σαγκάη, ήταν προγραμματισμένο για τις 17-19 Απριλίου, αλλά οι διοργανωτές του ζήτησαν την αναβολή του, εξαιτίας του νέου κοροναϊού που ήδη έχει κοστίσει πάνω από 1.100 ανθρώπινες ζωές. Την ίδια ώρα εγείρονται αμφιβολίες για το Γκραν πρι του Βιετνάμ, που είναι προγραμματισμένο για τις 5 Απριλίου.

Σημειώνοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει τον νέο κοροναϊό ως «παγκόσμιας εμβέλειας κατάσταση έκτακτης ανάγκης», η F1 αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι ενέκρινε το αίτημα για αναβολή, προκειμένου να «διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού, των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα και των φιλάθλων».



Η F1 αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αργότερα φέτος το κινεζικό Γκραν πρι. «Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης, εξετάζοντας πιθανές εναλλακτικές ημερομηνίες, προκειμένου το κινεζικό Γκραν πρι να διεξαχθεί αργότερα φέτος, αν βελτιωθεί η κατάσταση», αναφέρει η ανακοίνωση.

