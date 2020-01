Το υδρογόνο θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά για την Ολυμπιακή Φλόγα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ιαπωνία, όπως δήλωσαν σήμερα οι διοργανωτές των Αγώνων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Τόκιο 2020 για μία διοργάνωση φιλική προς το περιβάλλον.

Οι διοργανωτές, έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν όλες τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που δημιουργούνται κατά την διάρκεια των Αγώνων και επίσης να χρησιμοποιήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην Ιαπωνία. Η οργανωτική επιτροπή του Τόκιο 2020 ανέφερε ότι θα χρησιμοποιηθεί στην διάρκεια... πορείας της φλόγας, υδρογόνο, το οποίο δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα όταν καίγεται και θα τροφοδοτήσει επίσης την Αφή στις τελετές έναρξης και λήξης των Αγώνων.

Το υδρογόνο, θα χρησιμοποιηθεί για την «τροφοδοσία» της φλόγας στο ταξίδι της μέσω των νομών της Φουκουσίμα και της Αϊχί, καθώς και σε τμήματα του Τόκιο.

