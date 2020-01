Κλειστοί είναι τις τελευταίες ώρες οι επίσημοι λογαριασμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα social media.

Στον απόηχο του απροσδόκητου θανάτου του Κόμπι Μπράιντ, ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας φαίνεται πως απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του σε Instagram και Twitter, σε ένδειξη πένθους για την τεράστια απώλεια. Στην αναζήτηση για τους επίσημους λογαριασμούς, τόσο η πλατφόρμα του Twitter όσο και αυτή του Instagram επιστρέφει αρνητικά μηνύματα και με το όνομά του μπορεί κανείς να βρει μόνο fan pages.

Οι λογαριασμοί με εκατομμύρια followers φαίνεται πως είτε έχουν σβηστεί, είτε έχουν προσωρινά απενεργοποιηθεί.

Giannis Antetokounmpo has deleted all his social media following the passing of his idol and mentor Kobe they’ve worked out many times previously and were very close pic.twitter.com/FnJhDQE95H