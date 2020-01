Πανηγυρική πρόκριση στους 16 του Γκραν Σλαμ, πέτυχε η Μαρία Σάκκαρη στο Αυστραλιανό Open, θέτοντας εκτός την Αμερικανή, Μάντισον Κις.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πέτυχε την επιβλητική νίκη σε βάρος της φιναλίστ του US Open 2017 με 6-4, 6-4 ανοίγοντας το δρόμο της για τη συνέχεια στο Αυστραλιανό Open.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την περσινή φιναλίστ, Πέτρα Κβίτοβα, κάτοχο δύο major τίτλων και Νο.8 στον κόσμο, την οποία έχει νικήσει στις δύο από τις τρεις φορές που τέθηκαν αντιμέτωπες.

Sakkari Sensation 🙌@mariasakkari knocks out 10th seed Madison Keys 6-4 6-4 to advance to her first #AusOpen fourth round and become the first Greek woman to make the second week at a Grand Slam since Eleni Daniilidou (2005 #Wimbledon) 🇬🇷#AO2020 pic.twitter.com/fs4CrdlV9f