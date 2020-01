Η εικόνα μιας τενίστριας από τη Σλοβενία, που έπεσε στα γόνατα, επειδή δεν μπορούσε να αναπνεύσει, προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις εναντίον των διοργανωτών του Αυστραλιανού Όπεν, αλλά και μεγάλη ανησυχία των αθλητών για τις αποπνικτικές συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι πυρκαγιές στην Αυστραλία.

Η Νταλίλα Γιακούποβιτς προηγούνταν 6-4, 5-6, όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από το ματς κόντρα στη Στεφανί Βόγκελ, για τα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν. Η Σλοβένα τενίστρια δήλωσε ότι φοβήθηκε πραγματικά, όταν άρχισε να βήχει εξαιτίας της επιβαρυμένης από τις φωτιές ατμόσφαιρα. Τελικά, αποχώρησε από το κορτ υποβασταζόμενη.



«Ήταν πραγματικά άσχημο. Δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι ανάλογο», δήλωσε η Γιακούποβιτς. «Φοβήθηκα πραγματικά ότι θα κατέρρεα γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω πλέον», συμπλήρωσε η τενίστρια, Νο180 της παγκόσμιας κατάταξης. Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση να γίνουν τα προκριματικά, η Γιακούποβιτς δήλωσε: «Πιστεύω ότι δεν ήταν δίκαιο, γιατί δεν είναι υγιεινό για εμάς. Ήμουν έκπληκτη. Πίστευα ότι δεν θα παίζαμε σήμερα, αλλά δεν είχαμε περιθώριο επιλογής». Η Σλοβένα τενίστρια εξέφρασε το θυμό και τη λύπη της για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. «Είμαι θυμωμένη και λυπημένη. Είμαι περισσότερο λυπημένη γιατί μπορούσα να κερδίσω και απλά δεν μπορούσα να ολοκληρώσω τον αγώνα. Δεν έχω άσθμα, δεν αντιμετωπίζω αναπνευστικά προβλήματα ούτε στη ζέστη. Ήμουν φοβισμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι λένε οι διοργανωτές του Αυστραλιανού Όπεν



Την Τρίτη, τα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν ξεκίνησαν με καθυστέρηση και οι προπονήσεις διακόπηκαν, εξαιτίας της κακής ποιότητας του αέρα, συνέπεια των πυρκαγιών στην Αυστραλία. Όμως, τελικά οι τενίστες επέστρεψαν στα κορτ, παρότι οι αρχές της Μελβούρνης συμβούλευσαν τους κατοίκους να μην κυκλοφορούν γιατί η ατμόσφαιρα είναι επικίνδυνη. Μάλιστα, κάποιοι φίλαθλοι που πήγαν στα κορτ, φορούσαν μάσκα.



Οι διοργανωτές του Αυστραλιανού Όπεν εκτίμησαν ότι οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν, ενώ συμπλήρωσαν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα και σε συνεργασία με την ιατρική ομάδα και τη μετεωρολογική υπηρεσία. «Όπως πάντα, η υγεία και η ασφάλεια των παικτών, του προσωπικού και των φιλάθλων είναι η προτεραιότητά μας», ανέφεραν ακόμη, σε ανακοίνωση που είχαν βγάλει πριν από την απόσυρση της Γιακούποβιτς.



Πρόβλημα και με άλλους τενίστες

Η Γιακούποβιτς δεν ήταν η μοναδική που αντιμετώπισε πρόβλημα. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» ακούστηκε να λέει ο Μπέρναρντ Τόμιτς, προτού χρησιμοποιήσει συσκευή για εισπνοές που του έδωσε ο γιατρός του, κατά τη διάρκεια του προκριματικού του. Τελικά έχασε 7-6, 6-4 από τον Αμερικανό Ντένις Κούντλα.

Η Εζενί Μπουσάρ επίσης έφυγε από το κορτ, κατά τη διάρκεια του ματς της με την Γιου Ξαοντί, αναφέροντας ότι είχε πόνους στο στήθος. Η Καναδή τενίστρια επέστρεψε έπειτα από το ιατρικό ταιμ άουτ και κέρδισε το ματς της στα προκριματικά του Αυστραλιανού Όπεν. Στο μεταξύ, αγώνας επίδειξης της Μαρία Σαράποβα με την Λάουρα Σίγκεμουντ, στα ανατολικά της Μελβούρνης, επίσης διακόπηκε, επειδή και οι δύο παίκτριες διαμαρτυρήθηκαν για την ποιότητα του αέρα.

«Ήθελα να βήξω, αλλά πίστευα ότι είχε σχέση με το γεγονός ότι ήμουν άρρωστη για μερικές εβδομάδες. Όμως, μετά άκουσα την Λάουρα να λέει ότι επίσης δυσκολευόταν. Ήμασταν εκεί έξω πάνω από δύο ώρες, οπότε από άποψη υγείας, ήταν σωστή η απόφαση των διοργανωτών», δήλωσε η Σαράποβα.



Ανησυχούν οι αθλητές

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει την ανησυχία των αθλητών. Τα ματς στο κυρίως ταμπλό του Αυστραλιανού Όπεν ξεκινούν στις 20 Ιανουαρίου.



«Γιατί πρέπει να περιμένουμε να συμβεί κάτι κακό για να κάνουμε κάτι;», ήταν η αντίδραση της Ελίνα Σβιτολίνα μέσω Twitter. Το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης δημοσίευσε γράφημα που χαρακτηρίζει πολύ ανθυγιεινή την ατμόσφαιρα στη Μελβούρνη, εξαιτίας των πυρκαγιών.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe