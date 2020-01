Με έναν πρωτότυπο τρόπο, ο Τζοκ Λαντέιλ, μπασκετμπολίστας της Ζαλγκίρις, αποφάσισε να συνδράμει στον αγώνα κατά των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το eurohoops.net ο φόργουορντ της Ζαλγκίρις Τζοκ Λαντέιλ πήρε την πρωτοβουλία να προσφέρει στο ματς της ομάδας του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, την Πέμπτη, για την Ευρωλίγκα, 100 δολάρια για τις φωτιές στην Αυστραλία σε κάθε τρίποντο ή κάρφωμα που θα επιτευχθεί στον αγώνα. «Οι δύο ομάδες είναι πολύ ταλαντούχες και πιστεύω πως θα βγούμε εκεί έξω και θα αποδώσουμε πολύ καλά. Θέλω απλά να αξιοποιήσω την ευκαιρία», αναφέρει μεταξύ άλλων ελπίζοντας πως θα πυροδοτήσει ανάλογες κινήσεις από παίκτες της Ευρωλίγκα.

Ο Τζοκ Λαντέιλ γεννήθηκε στη Μελβούρνη και έζησε στη χώρα πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ όπου και αγωνίστηκε στο NCAA.

Trying to do his part to save the nature and fight the Australian bushfires, @JockLandale will be donating $100 for each team's dunk and three-pointer in the Zalgiris vs Real Madrid @EuroLeague game this Thursday.



