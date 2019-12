Στον τελικό του Mubadala World Tennis Championship προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερδίζοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς.



Ο Έλληνας τενίστας έφτασε στον θρίαμβο επί του Σέρβου άσου, Νόβακ Τζόκοβιτς, με ανατροπή. Έχασε το πρώτο σετ με 6-3, ωστόσο, πήρε το δεύτερο στο τάιμ μπρέικ (7-6).



Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς επικράτησε του Τζόκοβιτς με 6-4 και ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή, εξασφαλίζοντας το παιχνίδι στον τελικό του Σαββάτου.

Djokovic took the first set 6-3. Tsitsipas then went up 5-1 and served for the second set. But Djokovic broke twice and will serve at 4*-5. pic.twitter.com/WL1GRHDbrs