Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός και οδήγησε το Μιλγουόκι στη νίκη επί των Λέικερς με 111-104 σε αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων που είχαν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, παρά το triple double του Λεμπρόν Τζέιμς.

«Το πιο βασικό είναι να μείνεις ταπεινός. Όταν κερδίζεις 60 παιχνίδια και αναδεικνύεσαι MVP είναι δύσκολο. Αναρωτιέσαι τι ακολουθεί. Στο τέλος της ημέρας όμως, τόσο εγώ, όσο και η οικογένειά μου, συνειδητοποιούμε ότι θεωρητικά δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Δεν ήμουν το Νο1 στο ΝΒΑ Draft, ο AD (Άντονι Ντέιβις) ήταν. Ο ΛεΜπρόν ήταν. Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ και να τα βάζω με αυτά τα δύο τέρατα».

"I wasn't the #1 pick. AD was. Lebron was. I wasn't supposed to be here. I'm just happy that I'm here, going through the process and I always want to be better."