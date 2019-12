Οι φανατικοί του Ρότζερ Φέντερερ μπορούν πλέον να έχουν την εικόνα του «στο τσεπάκι τους», αφού το ελβετικό νομισματοκοπείο δημιούργησε προς τιμήν του τενίστα νόμισμα των 20 ελβετικών φράγκων.

Είναι η πρώτη φορά που η Ελβετία κοσμεί κάποιο νόμισμα με πρόσωπο που βρίσκεται εν ζωή. Έχοντας κερδίσει 103 τίτλους στην καριέρα του, 20 Grand Slam και 28 ATP Masters 1000, ο Φέντερερ είναι πιθανότατα ο πιο διάσημος Ελβετός της σύγχρονης ιστορίας. Για 310 εβδομάδες ήταν το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις.

«Σας ευχαριστώ Ελβετία και Νομισματοκοπείο για αυτή την απίστευτη τιμή και το προνόμιο», έγραψε στο Τwitter ο τενίστας.

