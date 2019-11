Με φανερά καλή διάθεση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμμετείχε στο Challenge Players Box της διοργάνωσης Rolex Paris Masters, απαντώντας στον φακό, σε σοβαρές και «ασόβαρες» ερωτήσεις των διοργανωτών και του κοινού, ενώ επιχείρησε να ερμηνεύσει και ένα τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ.

Αφού αποκάλυψε πως το αγαπημένο του σπορ - μετά το τένις - είναι το πινγκ πονγκ, ο Έλληνας πρωταθλητής εξήγησε γιατί ζωγράφισε μια ανάποδη καρδιά στην κάμερα («επειδή έτσι ένιωσα, είναι η έμπνευση του φθινοπώρου») και ανακοίνωσε ότι θέλει να μάθει να ευχαριστεί το κοινό του και στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Τέλος, έφερε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο και προσπάθησε να ερμηνεύσει το "No Woman, No cry"

Oh SH*T! 🙊@StefTsitsipas gets silly in the #PlayersBox!#RolexParisMasters pic.twitter.com/28u4EOIUST