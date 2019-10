Τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές και αθλητές ντύθηκαν στα μοβ για να γιορτάσουν την δέκατη επέτειο του Spirit Day της GLAAD, ενάντια στο bullying και υπέρ της νεολαίας LGBTQI+.

Η Spirit Day ενθαρρύνει τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γενικά τον κόσμο να φορέσουν κάτι μοβ προκειμένου να δείξουν την στήριξή τους, καθώς το χρώμα συμβολίζει το πνεύμα στην χαρακτηριστική σημαία του ουράνιου τόξου.

┏┓

┃┃╱╲ in this

┃╱╱╲╲ house

╱╱╭╮╲╲ we

▔▏┗┛▕▔

╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲

SUPPORT LGBTQ YOUTH 💜

ON #SPIRITDAY AND EVERY DAY

╱╱┏┳┓╭╮┏┳┓ ╲╲

▔▏┗┻┛┃┃┗┻┛▕▔ — GLAAD (@glaad) October 18, 2019





«Με τα δικαιώματα της κοινότητας LGBTQI+ καθημερινά στο στόχαστρο, η Spirit Day δεν θα μπορούσε να έχει έρθει σε πιο κομβική στιγμή», σχολίασε η Σάρα Κέιτ Έλις, πρόεδρος και CEO της GLAAD.

Στην πρωτοβουλία εκτός από διάσημους στον χώρο του θεάματος συμμετείχαν και πολλές αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές, ανάμεσά τους τα Mom, Young Sheldon, Bold & the Beautiful και Schitt's Creek, καθώς επίσης οι παρουσιαστές των Good Morning America, The View και The Talk.

The cast and crew of #YoungSheldon celebrate #SpiritDay and support LGBTQ youth. Take the pledge to go purple and stand up against bullying: https://t.co/4z916KlQJI pic.twitter.com/nHOnpq7dxQ — Young Sheldon (@YoungSheldon) October 17, 2019

We choose kindness, acceptance and respect as we proudly celebrate #SpiritDay! #LGM 💜 pic.twitter.com/ij1Tq4QTYE — New York Mets (@Mets) October 17, 2019





«Διαλέξτε καλοσύνη», έγραψε στο μήνυμά του ο Τζέιμς Κόρντεν, παρουσιαστής του Late Late Show, φορώντας ένα μοβ κοστούμι. «Ας πούμε σε κάθε νέο άνθρωπο πως είναι εντάξει να είσαι ο εαυτός σου άσχετα με το υπόβαθρο, την φυλή, την θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου σου», πρόσθεσε στο μήνυμά του.

Everyone should be accepted for who they are. Happy #SpiritDay! 💜 pic.twitter.com/KWmJHEmZlZ — 🎃 The Late Late Show with James Gore-den 👻 (@latelateshow) October 17, 2019





Η Μαράια Κάρεϊ ήταν επίσης ανάμεσα στους διάσημους που στήριξαν τον σκοπό. «Φορώντας μοβ και υπενθυμίζοντας σε όλους να πάρουν θέση ενάντια στο bullying και να στηρίξουν τους νέους της κοινότητας LGBTQ», έγραψε στο μήνυμά της.