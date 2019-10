«Έχει σίγουρα την δυναμική να γίνει το Νο1 στον κόσμο», είπε o Νόβακ Τζόκοβιτς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αμέσως μετά την ήττα του από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την ήττα (3-6, 7-5, 6-3) από τον Στέφανο Τσιτσιπά στα προημιτελικά του Shanghai Masters, σε μία αναμέτρηση που είχε διάρκεια δύο ώρες και δύο λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Shanghai Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που πέτυχα μία μεγάλη νίκη όπως αυτή», ήταν τα πρώτα λόγια του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά τον θρίαμβό επί του Νόβακ Τζόκοβιτς. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής στην καθιερωμένη υπογραφή στην κάμερα της αναμέτρησης, έγραψε με μαρκαδόρο «Καλοβελωνιές».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Γιώργος Καλοβελώνης έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ (1988), ενώ ο υιός του, Μάρκος, συμμετείχε μαζί με τον Τσιτσιπά στο Davis Cup, που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του Τατοΐου.

Stefanos Tsitsipas is on fire vs Djokovic! Leading 5-2 in the decider. #ShanghaiMasters



(Video @tennistv) pic.twitter.com/pnZTttDAAd