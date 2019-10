Δεν κατάφερε να κερδίσει τον αντίπαλό του, Ντομινίκ Τιμ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τελικό του China Open.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής, Νο7 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο3 του ταμπλό, ηττήθηκε στη μάχη του τίτλου με 1-2 σετ (3-6, 6-4, 6-1) από τον Αυστριακό, Ντόμινικ Τιμ, Νο4 του κόσμου και Νο1 του ταμπλό.

O 21χρονος τενίστας είχε προηγηθεί με προβάδισμα 5-3 στο πρώτο σετ, οπότε και το κατέκτησε με 6-3. Η απάντηση του Ντομινίκ Τιμ ήρθε στο 2ο σετ όπου έδειξε αντοχή στην πίεση. Ειδικά όταν το σετ ξεκίνησε ιδανικά για τον Τσιτσιπά που με μπρέικ στο 3ο γκέιμ προηγήθηκε 2-1. Κι ενώ όλα πήγαιναν καλά για τον Έλληνα τενίστα ο 26χρονος Αυστριακός απάντησε με μπρέικ σέρβις στο 4ο γκέιμ και ισοφάρισε 2-2. Ακολούθησε παιχνίδι τακτικής με τον Αυστριακό να περιμένει το λάθος του Τσιτσιπά. Ο Τιμ προηγήθηκε 5-4 γκέιμ και με εντυπωσιακές επιστροφές στο 10ο γκέιμ έκανε μπρέικ στο σερβίς του Τσιτσιπά. Μετά από δύο χαμένα σετ πόιντ ο Τιμ έκανε το 6-4 και ισοφάρισε 1-1 σετ οδηγώντας τον τελικό στο 3ο σετ.

A one set slugfest for the title. Should be good...



@StefTsitispas #ChinaOpen pic.twitter.com/F5Ya7djvZM