Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από τον αγώνα με τον Αντριάν Μαναρινό στο Ζουχάι στην Κίνα, λόγω αδιαθεσίας.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε να αντιμετωπίζει ένα αναπνευστικό πρόβλημα και εμφάνισε βήχα, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη φροντίδα γιατρού, να εξεταστεί και στη συνέχεια να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής άρχισε να νιώθει πολύ άσχημα από τα μέσα του δεύτερου σετ και, μάλιστα, μπήκε στο court γιατρός για να τον εξετάσει. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στον αγώνα και προσπάθησε να κρατηθεί στο σετ, ωστόσο όταν αυτό ολοκληρώθηκε υπέρ του Μαναρινό, ο Έλληνας τενίστας ήταν στα πρόθυρα κατάρρευσης. Γιατρός και φυσιοθεραπευτής ξαναμπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, του πήραν την πίεση και τελικά αποφασίστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα.

Stef Tsitsipas waves goodbye...



The Zhuhai top seed retires at one set apiece against Adrian Mannarino#ZC19 pic.twitter.com/NEBUbClgtg