Κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια αγώνα για το πρωτάθλημα Ρουμανίας, ο προπονητής της Ντιναμό Βουκουρεστίου, Εβγκέν Ναγκόε.



Σοκ προκάλεσε η εικόνα του προπονητή της Ντιναμό Βουκουρεστίου ο οποίος κατέρρευσε στο 25ο λεπτό του ντέρμπι με την Κραϊόβα, πέφτοντας στο χορτάρι. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης, ο Εβγκέν Ναγκόε υπέστη καρδιακή προσβολή.

Άμεση ήταν η επέμβαση των ιατρικών επιτελείων και των δύο ομάδων τα οποία έσπευσαν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, χρειάστηκε η χρήση απινιδωτή προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή, ενώ λίγο αργότερα ο προπονητής της Ντιναμό Βουκουρεστίου διακομίσθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Τα ρουμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν λίγο αργότερα πως ο Νεαγκόε ανέκτησε τις αισθήσεις του και είχε επικοινωνία με τους γιατρούς, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται εκτός κινδύνου.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ