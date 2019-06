Κατακτητής του Ρολάν Γκαρός ο Ραφαέλ Ναδάλ για μία ακόμη φορά προσθέτοντας το 12ο κατά σειρά τίτλο του, στο γαλλικό Όπεν.



Ο Ισπανός πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Αυστριακό Ντομινίκ Τιμ όπως πέρσι, με μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο αγώνων το σετ που κατάκτησε φέτος ο αντίπαλός του (3-1).

Ο Ναδάλ πήρε το πρώτο σετ με 6-3, ο αντίπαλός του απάντησε ισοφαρίζοντας (7-5), αλλά στη συνέχεια ο Ναδάλ ήταν ισοπεδωτικός. Ο πολυνίκης της διοργάνωσης κατάκτησε τρίτο και τέταρτο σετ με 6-1, ύστερα από τρεις ώρες αγώνα, φτάνοντας στον τρίτο συνεχή τίτλο στο Ρολάν Γκαρός κι αφήνοντας τον Αυστριακό να αναζητεί ακόμη το πρώτο τρόπαιο της καριέρας του σε διοργάνωση Γκραν Σλαμ.

23 wins in a row at Roland-Garros...@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.



