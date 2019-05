O Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και επίσημα πια υποψήφιος για MVP της σεζόν στο NBA, όπως ανακοινώθηκε χθες. Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε άλλη μια καταπληκτική εμφάνιση και οδήγησε του Μιλγουόκι Μπακς στο 2-0 στους τελικούς της Ανατολής, απέναντι στους Ράπτορς.

Οι Μπακς νίκησαν με 125-103. Ο Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του, σημειώνοντας 30 πόντους (9/16 διπ., 1/4 τρ., 9/12 β.) ενώ πήρε επίσης 11 ριμπάουντ κάνοντας double - double, έδωσε 5 ασίστ κι έκανε από 1 κλέψιμο κι 1 κόψιμο. Τον ακολούθησε ο Ιλιασόβα με 17 πόντους.

Για τους Ράπτορς που δεν κατάφεραν να είναι ανταγωνιστικοί σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, ξεχώρισε ο Λέοναρντ που σημείωσε 31 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-21, 64-39, 95-78

Το NBA ανακοίνωσε χθες και τους υποψήφιους για το φετινό βραβείο του MVP. O Aντετοκούνμπο είναι υποψήφιος μαζί με τον Χάρντεν των Ρόκετς και τον Τζορτζ των Θάντερ και φαντάζει το απόλυτο φαβορί. Επίσης, είναι υποψήφιος για την κατάκτηση του τίτλου του κορυφαίου αμυντικού της χρονιάς, με αντίπαλο πάλι τον Τζορτζ, αλλά και τον Γκομπέρ των Τζαζ. Τέλος, οι Μπακς έχουν υποψηφιότητα και για τον κορυφαίο προπονητή της σεζόν, με τον Μάικ Μπουντεχόλεζερ να είναι υποψήφιος μαζί με τους Μάικ Μαλόουν και Ντον Ρίβερς.

The three finalists for #KiaMVP... @Giannis_An34, @Yg_Trece, and @JHarden13!



The 2019 #NBAAwards air 6/24, 9:00pm/et on TNT! pic.twitter.com/hcezyuwaU9