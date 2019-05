Οι Μιλγουόκι Μπακς ισοφάρισαν τη σειρά με τους Μπόστον Σέλτικς νικώντας εύκολα με 123-102 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 29 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Οι Σέλτικς ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα και προηγήθηκαν με 25-30 στο τέλος του πρώτου δωδεκαλέπτου. Σταδιακά όμως, με πρωταγωνιστή τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς βελτιώθηκαν και πήραν το προβάδισμα. Στο τέλός της τρίτης περιόδου οι Μπακς προηγούνταν με 25 πόντους διαφορά (98-73).

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στη Βοστώνη, όπου θα γίνουν τα δύο επόμενα παιχνίδια.

"We came out and played hard. We trusted one another, moved the ball and got the win."



