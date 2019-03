Με νίκη ξεκίνησε τα παιχνίδια του στο Μαϊάμι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επιβλήθηκε με 2-0 σετ στον πρώτο του αντίπαλο, Μακένζι ΜακΝτόναλντ.

Ο Έλληνας τενίστας συνάντησε μια μικρή αντίσταση μόνο στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε τελικά με 7-6.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς υπήρξε πραγματικά ασταμάτητος κερδίζοντας με 6-1 τον 23χρονο Αμερικανό που βρίσκεται στο Νο60 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο ΜακΝτόναλντ αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο συγκεκριμένο τουρνουά, καθώς περύσι, ο 20χρονος τενίστας είχε χάσει στον πρώτο γύρο από τον Ρώσο Ντανίιλ Μεντβέντεφ.

Make that 16 wins in 2019 for @StefTsitsipas. 🇬🇷💪#MiamiOpen pic.twitter.com/CBisUNfG6X