Ιστορία γράφτηκε στο Λος Άντζελες με τον Λεμπρόν Τζέιμς να ξεπερνάει σε άθροισμα πόντων τον Μάικλ Τζόρνταν και να γίνεται ο τέταρτος σκόρερ στην ιστορία του NBA.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε και πάλι ιστορία στο ΝΒΑ, καθώς παρά την ήττα των Λέικερς με 115-99 από τους Νάγκετς στο Λος Άντζελες, ο «βασιλιάς» σημείωσε 31 πόντους, φτάνοντας τους 32.311 και ξεπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν (32.292) φτάνοντας στην τέταρτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο NBΑ.

Historic night for basketball royalty. @KingJames passes His Airness as the fourth-leading scorer of all-time. pic.twitter.com/f1WsVjOBvH