Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Ντουμπάι, φτάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου, μετά τη σημερινή πρόκρισή του στα ημιτελικά του Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής απέκλεισε με 2-1 σετ τον Πολωνό Χούμπερτ Χούρκατζ στον προημιτελικό γύρο.

Ο 20χρονος τενίστας πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ και ξεκίνησε το δεύτερο «σπάζοντας» το σερβίς του αντιπάλου του. Ωστόσο τελικά η εικόνα αντιστράφηκε και ο Χούρκατζ κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ, επίσης στο τάι μπρέικ.

Παρά την κούραση, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής κατάφερε να ανεβάσει «στροφές» στο τρίτο σετ, όπου καθάρισε το ματς με ένα επιβλητικό 6-1.

Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Γκαέλ Μομφίς, που είναι το τελευταίο εμπόδιο πριν τον τελικό και ένα πιθανό, δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο μετά από την κατάκτηση του Open Μασσαλίας.

Αν ο Στέφανος καταφέρει να κερδίσει και το τουρνουά στο Ντουμπάι, θεωρείται βέβαιο πως θα ανέβει στον Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά στην καριέρα του.

