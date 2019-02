Έρευνα έχει ξεκινήσει η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου ύστερα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τον αγώνα της Δευτέρας, ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και τη Λίβερπουλ.

Στο βίντεο ακούγονται οπαδοί της Γουέστ Χαμ να βρίζουν με ρατσιστικό τρόπο τον Μοχάμεντ Σαλάχ, τον Αιγύπτιο σταρ της Λίβερπουλ.

Ενώ ο επιθετικός της Λίβερπουλ ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα κόρνερ, ακούγονται τουλάχιστον δύο άνδρες να τον αποκαλούν «γ...μενο Μουσουλμάνο».

West Ham and the Metropolitan Police are investigating allegations of racist abuse aimed at Liverpool striker Mo Salah, after a video emerged in which audible racial slurs are apparently directed at him.



More on this story here: https://t.co/N5JCMuXeDu pic.twitter.com/cDCBfj9cqZ