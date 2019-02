Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον 20χρονο τενίστα Στέφανο Τσιτσιπά κάνοντας λόγο για νέο «Greek Freak».

«Δεν παρακολουθώ πολύ τένις, περισσότερο ποδόσφαιρο βλέπω πέρα από το μπάσκετ. Πάντως ο Τσιτσιπάς είναι πραγματικά πολύ καλός σε αυτό που κάνει και δεν έχει ταβάνι. Πιστεύω πως το 2020 ή το 2021 θα είναι στους κορυφαίους στο παγκόσμιο τένις και θα έχουμε ένα νέο Greek Freak, στο τένις αυτή τη φορά», τόνισε ο ηγέτης των Μπακς σύμφωνα με το sportfm.gr.

"I've been teammates with Khris for 6 years, and I've never seen a smile that bright on him." @Giannis_An34 on the moment when @Khris22m was announced as an All-Star: pic.twitter.com/oG5gc2Mizv