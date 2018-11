Ο κορυφαίος παίχτης της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ «χτύπησε» και πάλι: ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε σε κορυφαίο παίκτη της εβδομάδας (19-25/11), τίτλος που του απονέμεται για δεύτερη φορά στη φετινή αγωνιστική περίοδο και πέμπτη στην καριέρα του.

Ο Giannis εξαργύρωσε τις εξωπραγματικές επιδόσεις που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, την οποία ολοκλήρωσε με μέσο όρο 32.8 πόντους, 14 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ και 2 κλεψίματα, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε απολογισμό τριών νικών σε τέσσερα ματς (3-1).

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ των «Ελαφιών», ο οποίος ευστοχούσε σε ποσοστό 63.6% εντός πεδιάς, είχε απολογισμό τουλάχιστον 29 πόντων σε κάθε μία από τις τέσσερις αναμετρήσεις, με κορυφαία την 35άρα (season high) στην ήττα από τους Φοίνιξ Σανς (23/11).

Το αξιοσημείωτο, πάντως, είναι το γεγονός ότι ο Greek Freak αποτελεί το μοναδικό παίκτη του φετινού πρωταθλήματος του ΝΒΑ που έχει μέσο όρο το λιγότερο 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ αν συνεχίσει σε αυτούς τους ξέφρενους ρυθμούς, τότε θα γίνει ο μόλις τέταρτος στην Ιστορία, μετά τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Έλγκιν Μπέιλορ και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, που θα έχει μέσο όρο 27 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε μία σεζόν.

Στη Δυτική Περιφέρεια, κορυφαίος της εβδομάδας αναδείχθηκε ο Τομπάιας Χάρις των Λος Άντζελες Κλίπερς.

