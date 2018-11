Οι παίκτες των Κλίπερς και των Μιλγουόκι Μπακς, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποφάσισαν να στείλουν ένα απλό αλλά δυνατό μήνυμα στον χθεσινό αγώνα για να τιμήσουν τα θύματα της πρόσφατης αιματηρής επίθεσης σε μπαρ της Καλιφόρνια.

Οι παίκτες εμφανίστηκαν στον γήπεδο στη διάρκεια της προθέρμανσης φορώντας όλοι τους μαύρες μπλούζες, στι οποίες ήταν γραμμένη η λέξη «ENOUGH» αλλά και τα τα ονόματα των 12 ανθρώπων που έπεσαν νεκρoί από τα πυρά ενόπλου στο Borderline Bar and Grill στην Καλιφόρνια.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Έλληνας ομογενής Τηλέμαχος Ορφανός, ο οποίος είχε επιζήσει από την πολύνεκρη επίθεση σε υπαίθρια συναυλία στο Λας Βέγκας, το 2017.

A moment of silence for the 12 people who lost their lives in the Thousand Oaks shooting earlier this week.



Today’s warmup shirts pay tribute to them. pic.twitter.com/W6PGivUhcH — Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Νοεμβρίου 2018

Clippers and Bucks wearing shirts that say “Enough” pregame with the names of the Thousand Oaks shooting victims on the back. pic.twitter.com/ehK3sFCd4s — Dan Woike (@DanWoikeSports) 10 Νοεμβρίου 2018