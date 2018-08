Διαφορετική θα είναι η νέα σεζόν στη Φόρμουλα 1, καθώς από το ρόστερ των οδηγών αγώνων θα απουσιάζει ο Φερνάντο Αλόνσο.

Η McLaren επιβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα «τρέξει» στο νέο πρωτάθλημα ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στη Φόρμουλα 1 με τη Minardi το 2001.

