Στο πλευρό των πληγέντων από την φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική στέκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όπως ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος, μέσω της επίσημης σελίδας στο Τwitter, θα συγκεντρώσει χρήματα στον αγώνα με την Ρέντινγκ, ενώ ο πρόεδρος του συλλόγου, Νίκολας Ράνταλ, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη Βαγγέλη Μαρινάκη, να προσφέρει 1 εκατομμύριο ευρώ.

Έκανε επίσης γνωστό πως το προσωπικό και οι παίκτες ήδη έχουν συνεισφέρει και καλεί να πράξουν το ίδιο και οι φίλαθλοι της ομάδας.

🇬🇷 Please give generously around The City Ground this afternoon to help raise vital funds for those affected by the wildfires in Greece.#NFFC #ThatLovingFeeling pic.twitter.com/oHw3BCh1XC