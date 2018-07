Αποθέωση από χιλιάδες στο Παρίσι - Yποδοχή ηρώων για τους θριαμβευτές του Μουντιάλ

Δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι υποδέχτηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα το τρόπαιο του Μουντιάλ στο Παρίσι και ως ήρωες τους παίχτες της εθνικής τους.

Το κλίμα στο Παρίσι ήταν εορταστικό και άνθρωποι κάθε ηλικίας είχαν παραταχθεί πίσω από τα κιγκλιδώματα για να δουν την πορεία του λεωφορείου που μετέφερε τους ποδοσφαιριστές.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με μια υδάτινη αψίδα να το υποδέχεται στο «Σαρλ ντε Γκωλ», όλοι οι παίχτες ξεπρόβαλαν από μέσα και πόζαραν πρώτη φορά με το τρόπαιο επί γαλλικού εδάφους.

Στη συνέχεια ξεκίνησε ο γύρος του θριάμβου και στη Λεωφόρο Σανζ Ελιζέ ακολούθησε πανδαιμόνιο με τις τρικολόρ να υψώνονται και τα βεγγαλικά να ανάβουν.

Οι δρόμοι είναι γεμάτοι κόσμο ακόμη και τώρα καθώς απόψε προμηνύεται δεύτερη νύχτα γλεντιού στη γαλλική πρωτεύουσα.

High energy on the Champs Elysées to welcome the #worldcupchampions @FrenchTeam @equipedefrance back to @Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/JQWc6hMxzJ