Βραζιλιάνοι οπαδοί που δεν ξεπέρασαν τη συντριβή της εθνικής ομάδας τους από τη Γερμανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, πανηγύρισαν με έναν μάλλον μακάβριο τρόπο τον αποκλεισμό της Γερμανίας από το φετινό μουντιάλ στη Ρωσία.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αρκετοί Βραζιλιάνοι εμφανίζονται να «κηδεύουν» την ομάδα της Γερμανίας.

Κραδαίνοντας σημαίες της Βραζιλίας, Φίλοι της «σελεσάο» βγήκαν στους δρόμους μετά την ήττα-αποκλεισμό των Γερμανών από τη Νότια Κορέα με 2-0, κρατώντας δύο αυτοσχέδια φέρετρα, διακοσμημένα με τις σημαίες της Γερμανίας, που είχε συντρίψει με 7-1 την Βραζιλία στο προηγούμενο Μουντιάλ.

