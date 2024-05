Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η ομιλία Έντι Ράμα στο Γαλάτσι

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από την Ελληνική Αστυνομία, αναμένεται στις 11 το πρωί η ομιλία του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα στο Γαλάτσι.

Ο Έντι Ράμα πραγματοποιεί σήμερα ιδιωτική επίσκεψη στη χώρα μας και πέραν από τη δραστηριότητά του στο Γαλάτσι, δεν έχει ανακοινωθεί άλλο πρόγραμμα. Όπως επισήμανε και σε χθεσινή του συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για μια «ιδιωτική επίσκεψη» την οποία η Αθήνα δεν θα μπορούσε να εμποδίσει, αλλά κατά τη γνώμη του, στη συγκεκριμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αλβανίας έχει δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα από όση χρειαζόταν, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Έντι Ράμα αναμένεται να απευθύνει ομιλία σε ομοεθνείς του στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου. Η ομιλία του θεωρείται προεκλογική, ενόψει των εθνικών εκλογών του 2025 στη γείτονα χώρα.

Εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ. περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί, βρίσκονται επί ποδός (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, Ασφάλεια, Τροχαία), καθώς αρχικά θα δημιουργηθεί μια «καθαρή διαδρομή» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της αστυνομίας, από το αεροδρόμιο μέχρι το Γαλάτσι, με απρόσκοπτη διέλευση και με επίγεια και εναέρια επιτήρηση. Χθες, Σάββατο, είχε ελεγχθεί εξονυχιστικά το κλειστό γυμναστήριο του Γαλατσίου από εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά μηχανήματα για τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών, και κατόπιν, σφραγίστηκε και επιτηρείται, ενώ η πρόσβαση στον χώρο είναι ελεγχόμενη. Drones και ελικόπτερα επιτηρούν τον χώρο, ενώ ακροβολισμένοι σκοπευτές της ΕΚΑΜ θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία, κατά την άφιξη Ράμα.

Πάντως, σύμφωνα με το himara.gr, από τον οργανωτικό τομέα του κόμματος του Ράμα, αναμένεται για την ομιλία του στην Αθήνα να ταξιδέψουν γύρω στα 2.000 άτομα από την Αλβανία. Σε όλα τα στελέχη, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από τη γειτονική χώρα έχει τεθεί συγκεκριμένη στοχοθεσία, έτσι ώστε το γήπεδο να είναι κατάμεστο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν και εικόνες από τον συνοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής, το απόγευμα του Σαββάτου, όπου απεικονίζονται λεωφορεία με τα οποία εικάζεται ότι μεταφέρονται Αλβανοί πολίτες από το χωριό Μπιλίστ στην Αθήνα.

