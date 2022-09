Οικονόμου για αστοχία BBC: Το πώς αυτοαποκαλείται ο Παύλος είναι δικό του θέμα, το πολιτειακό έχει λυθεί οριστικά

Στην εμφάνιση του Παύλου, γιου του έκπτωτου βασιλιά Κωνσταντίνου, στο BBC αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου, Γιάννης Οικονόμου.

Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος, τρίτος ξάδερφος της Ελισάβετ, με αφορμή τη σημερινή κηδεία της, εμφανίστηκε χθες στο BBC το οποίο τον προσφώνησε «Η αυτού εξοχότης, ο πρίγκιπας διάδοχος της Ελλάδας, Παύλος»..

Σε σχετική ερώτηση για την εμφάνιση του Παύλου σε ξένα δίκτυα ο κ. Οικονόμου ξεκαθάρισε πως «το Πολιτειακό στη χώρα έχει λυθεί οριστικά με το δημοψήφισμα. Το πώς αυτοαποκαλείται κάποιος είναι δικό του θέμα»

Η αναφορά του BBC προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να υπενθυμίζουν μετ'επιτάσεως πως στην Ελλάδα έχει καταργηθεί η μοναρχία από το 1973 και, εφόσον δεν υπάρχει βασιλιάς, δεν υπάρχει και διάδοχός του.

There is no "Crown Prince of Greece". Monarchy in Greece has been abolished since 1974.



Unless BBC did a general research about parasitism and the environment. pic.twitter.com/D9Qsfu6fq1