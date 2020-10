Η ΕΕ κινεί τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες εναντίον της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον για παραβίαση των όρων της συμφωνίας του Brexit.

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ειδοποιηθεί επίσημα για το νομοσχέδιο που αφορούσε στην εσωτερική αγορά, το οποίο οι υπουργοί παραδέχονται ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Οι Βρυξέλλες είχαν δώσει στον Βρετανό πρωθυπουργό διορία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να καταργήσει τις αμφισβητούμενες ρήτρες στο νομοσχέδιο.

Η διοίκηση Τζόνσον επιδίωξε να αλλάξει, ωστόσο, μονομερώς τους όρους της συμφωνίας, που υπέγραψε με τις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του να ενεργήσει με «καλή πίστη».

Επισήμανε δε, ότι είχε ένα μήνα διορία για να απαντήσει στην επίσημη προειδοποιητική επιστολή της επιτροπής, η οποία σηματοδότησε την έναρξη μιας επίσημης διαδικασίας παράβασης.

Πρόσθεσε δε ότι «από τη φύση του» το νομοσχέδιο για την εσωτερική αγορά, ήταν παραβίαση.

EU Commission has begun legal action against the UK over the Internal Market Bill, President Ursula von der Leyen confirms



The UK has a month to respondhttps://t.co/RDAlWQSFAw pic.twitter.com/xP6OfLf7zi