Με κεντρικό ομιλητή τον Ντόναλντ Τουσκ, ξεκίνησε τις εργασίες του το τριήμερο διεθνές συνέδριο Athens Democracy Forum στο Ζάππειο.

Στην έναρξη των εργασιών παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ και η πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου Κέιτ Σμιθ. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Αναφερόμενος στις επαφές που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο απερχόμενος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε ότι «αν και ακόμη η σκόνη δεν έχει κατακάτσει μετά την εκλογική αναμέτρηση και οι δύο συνομιλητές μου εστίασαν όχι σ' αυτά που χωρίζουν τους λαούς της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά σ' αυτά που μπορούν και πρέπει να μας ενώνουν».

Και αυτή, συνέχισε, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση των καιρών μας. Πώς δηλαδή θα επιστρέψουμε στο θετικό νόημα της Πολιτείας την οποία ο Κικέρωνας μετέφρασε ως Res Publica. Πως θα κάνουμε την πολιτική όπως ήταν κάποτε: δράση και σκέψη για το κοινό καλό.

The greatest challenge of our times is how to make politics what it once was: acting and thinking for the common good. Not violence, lies, hate speech, myths and resentment that are the tools of modern politics.



