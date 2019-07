O Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την χαμηλή εκπροσώπηση γυναικών στο νέο κυβερνητικό σχήμα, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC.

«Υποστηρίζετε την ισότητα ανάμεσα στα φύλα;», ρώτησε η δημοσιογράφος Ζεϊνάμπ Μπαντάουι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Την υποστηρίζουμε και θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα και στο κομμάτι της πολιτικής εκπροσώπησης», απάντησε ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Τότε γιατί δεν υπουργοποιήσατε περισσότερες γυναίκες; Ανάμεσα στους 22 υπουργούς μόλις οι δύο είναι γυναίκες», είπε η δημοσιογράφος του BBC HARDtalk.

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν τόσες γυναίκες που θα ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με την πολιτική», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκαλώντας την αντίδραση της Μπαντάουι. «Μιλάτε σοβαρά; Σε ολόκληρη τη χώρα, με όλες αυτές τις υπέροχες γυναίκες;», είπε η δημοσιογράφος. «Θέσαμε ποσόστωση, το 40% των υποψηφίων μας ήταν γυναίκες, το οποίο είναι ένα μεγάλο βήμα, αλλά αν δείτε τη σύνθεση του κοινοβουλίου δεν έχουμε γυναίκες στο 40% του κοινοβουλίου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δημοσιογράφος του BBC αντέτεινε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός όρισε 21 εξωκοινοβουλευτικά στελέχη και πως θα μπορούσε να βρει 21 έμπειρες γυναίκες. «Είμαι σίγουρη ότι μπορώ να τις βρω για εσάς εδώ στην Ελλάδα», είπε η Μπαντάουι. «Ζήτησα από πολλές γυναίκες να μπουν στην κυβέρνηση, αλλά ήταν πολύ πιο διστακτικές να το κάνουν από τους άνδρες», απάντησε.

Greece’s new Prime Minister @kmitsotakis says the reason for the shortage of women in his government is that “they were much more hesitant than men" to join the cabinet pic.twitter.com/7zl4hvXefG