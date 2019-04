Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας- Αλβανίας ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας συζήτησε με τον Αλβανό ομόλογο του, Έντι Ράμα και το θέμα του σεβασμού των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου της «Πρωτοβουλίας 17+1» στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντηση στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε για ακόμη μία φορά ότι κεντρικό κριτήριο για την έναρξη της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο αυτό συζήτησαν τις σαφείς θέσεις που έχει αναδείξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα περιουσιακά δικαιώματα και τον εφαρμοστικό νόμο για τον αυτοπροσδιορισμό.

Συζητήθηκαν επίσης τα επόμενα βήματα σε σχέση με την άρση αλυτρωτικών αναφορών στα σχολικά εγχειρίδια και για τα κοιμητήρια.

Στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης έθεσαν επί τάπητος την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας με έμφαση στις υποδομές.

