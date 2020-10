Ο λογοτέχνης George R.R. Martin, δημιουργός του «A Song of Ice and Fire», αν και ένιωσε ικανοποιημένος, όταν ετοιμαζόταν η σειρά Game Of Thrones που βασιζόταν στα βιβλία του, ωστόσο δεν ήταν λίγες οι φορές που απογοητεύτηκε.

Σε ένα νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου με τίτλο Fire Cannot Kill a Dragon, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας James Hibberd, περιγράφει άγνωστες ιστορίες από τη βραβευμένη σειρά. Μία από αυτές αφορά στον δημιουργό George R.R. Martin, ο οποίος φέρεται να «μίσησε» μια σκηνή της τηλεοπτικής σειράς.

Πρόκειται για μια σκηνή του Game Of Thrones στο έκτο επεισόδιο με τίτλο «A Golden Crown» της πρώτης σεζόν. Στο επεισόδιο αυτό παρακολουθήσαμε τον Βασιλιά Ρόμπερτ Μπάραθον να πηγαίνει για κυνήγι, όμως στο γύρισμα ο πολυβραβευμένος δημιουργός είχε πολλά νεύρα.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο George R.R. Martin χαρακτήρισε σχεδόν γελοίο τον τρόπο που παρουσιάστηκε το βασιλικό κυνήγι. Ο Martin ήθελε στη σκηνή εκατό παιδιά να συνοδεύουν τον σημαντικό άνδρα και όχι να περπατάει απλώς μέσα στο δάσος με τρεις από τους φίλους του να κρατούν δόρυ, ελπίζοντας να συναντήσουν έναν αγριόχοιρο. Επιθυμούσε γύρω από τον Μπάραθον κυνηγούς, κιόσκια, μια αληθινή γιορτή.

Στην πρώτη σεζόν ωστόσο του Game of Thrones, ο προϋπολογισμός ήταν πολύ μικρότερος και ο Martin πιθανόν δεν μπορούσε να απαιτήσει περισσότερα.