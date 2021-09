Σε λιγότερο από 12 ώρες, η τελευταία σεζόν του La Casa De Papel θα είναι διαθέσιμη στο Netflix.

Τα ολοκαίνουργια επεισόδια, ή τουλάχιστον το Volume I της τελευταίας σεζόν, αναμένεται να κυκλοφορήσουν στο ελληνικό Netflix στις 10 το πρωί.

H 5η και τελευταία σεζόν χωρίζεται σε δύο μέρη, με τη σειρά να ολοκληρώνεται με το δεύτερο μέρος στις 3 Δεκεμβρίου.

Αρχής γενομένης από το πρώτο επεισόδιο του πρώτου μέρους της τελευταίας σεζόν, που θα προβληθεί αύριο στις 3 Σεπτεμβρίου και όπως λέει και το μότο «Αυτό που ξεκίνησε ως ληστεία, θα τελειώσει με πόλεμο».

Λίγο πριν την προβολή του πρώτου επεισοδίου, το Netflix έδωσε στην κυκλοφορία ένα 3λεπτο βίντεο με όσα έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα.

Για το τι θα ακολουθήσει το ξέρει καλύτερα η Alicia Sierra...

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1 premieres in 12 hours!



Here's a recap of where we left off. pic.twitter.com/5lfCbSIsST