TV & MEDIA
TV & Media

«Φτάνει πια η βλακεία»: Για αυτό το τραγούδι έγραφαν πως Φοίβος και Βανδή είναι σατανιστές

Όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, είχε βγει ένα περιοδικό που είχε πρωτοσέλιδο τον Φοίβο και τη Δέσποινα Βανδή, ισχυριζόμενο πως «εάν το βάλεις ανάποδα, είναι ύμνος στον σατανά»

The LiFO team
The LiFO team
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Facebook Twitter
Απονομή πλατινένιου δίσκου στην Δέσποινα Βανδή το 2007/ NDP
0

Στην επαγγελματική του πορεία και τις μεγάλες του συνεργασίες αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του, σε τηλεοπτική εκπομπή ο Φοίβος.

Ο Φοίβος βρέθηκε στο «Καλύτερα Δε Γίνεται», δίπλα στην Έλλη Κοκκίνου.

Ο γνωστός συνθέτης,  θυμήθηκε την εποχή πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, όταν υπήρξε ένα περιοδικό που τον είχε βγάλει πρωτοσέλιδο μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, παρουσιάζοντάς τους ως σατανιστές, με αφορμή το τραγούδι «Προφητείες».

«Το ''σατανιστής'' ειδικά ήταν τίτλος, είχε βγει ένα περιοδικό, που μας είχε πρωτοσέλιδο με τη Δέσποινα Βανδή ότι είμαστε σατανιστές,  διότι είχαμε κάνει το τραγούδι ''Προφητείες''», ανέφερε αρχικά ο Φοίβος, εξηγώντας πως είχε βάλει μια εκκλησιαστική μελωδία, γράφοντας πως εάν το βάλεις ανάποδα είναι ύμνος στον σατανά.

«Τους κάναμε αγωγή, είπαμε ''φτάνει πια η βλακεία''. Αυτό που είχα βάλει ύμνος προς τον Θεό, ένα ρέκβιεμ. Τους πήγα στο δικαστήριο και νομίζω μετά από αυτό, έκλεισε το περιοδικό» συμπλήρωσε.

Φοίβος: Η συνεργασία του με την Έλλη Κοκκίνου

Στη συνέχεια η Έλλη Κοκκίνου ανέφερε πως μετά την παύση που είχε στη συνεργασία της με τον Φοίβο, επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά, ώστε να της γράψει τραγούδια. 

«Όταν υπάρχει καλή πρόθεση και σεβασμός και εκτίμηση και δεν υπάρχει απωθημένο και τσακωμοί», είπε η Έλλη Κοκκίνου στο «Καλύτερα Δε Γίνεται».

 
TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φοίβος: Ο μεγαλύτερος hitmaker της Ελλάδας αφηγείται τη ζωή του για πρώτη φορά

Οι Αθηναίοι / Φοίβος: Ο μεγαλύτερος hitmaker της Ελλάδας αφηγείται τη ζωή του για πρώτη φορά

Είναι υπεύθυνος για τα πιο εμπορικά τραγούδια των τελευταίων τριών δεκαετιών κι έχει χτίσει τις καριέρες των μεγαλύτερων ονομάτων της mainstream μουσικής βιομηχανίας, όμως λίγα γνωρίζουμε για την προσωπική του ζωή, τα νεανικά του χρόνια και την ιστορία της πορείας του: Ο Φοίβος εξομολογείται στη LiFO.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurovision 2026: Επιστολή του BDS στους υποψηφίους του Sing for Greece για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού

TV & Media / Eurovision 2026: Επιστολή του BDS στους υποψηφίους του Sing for Greece για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού

Η οργάνωση απευθύνει έκκληση προς τους συμμετέχοντες να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό ή αν διακριθούν, να μην αναλάβουν την εκπροσώπηση της χώρας στον μουσικό διαγωνισμό
THE LIFO TEAM
Eurovision 2026: Φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό ο Akylas - Σαρώνει στα στοιχήματα

TV & Media / Eurovision 2026: Φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό ο Akylas - Σαρώνει στα στοιχήματα

Η εκρηκτική πορεία του «Ferto» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αγγίξει τις 1.400.000 προβολές στο YouTube, αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών
THE LIFO TEAM
«Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα»: Το σχόλιο του Μίλτου Πασχαλίδη για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί άμβλωσης

TV & Media / «Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα»: Το σχόλιο του Μίλτου Πασχαλίδη για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί άμβλωσης

«Της είχε και έχει συμπάθεια όλος ο κόσμος γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί με κάθε τρόπο ο αγώνας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει» εξήγησε ο γνωστός τραγουδοποιός
THE LIFO TEAM
 
 