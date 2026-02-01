«Φτάνει πια η βλακεία»: Για αυτό το τραγούδι έγραφαν πως Φοίβος και Βανδή είναι σατανιστές

Στην επαγγελματική του πορεία και τις μεγάλες του συνεργασίες αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του, σε τηλεοπτική εκπομπή ο Φοίβος.

Ο Φοίβος βρέθηκε στο «Καλύτερα Δε Γίνεται», δίπλα στην Έλλη Κοκκίνου.

Ο γνωστός συνθέτης, θυμήθηκε την εποχή πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, όταν υπήρξε ένα περιοδικό που τον είχε βγάλει πρωτοσέλιδο μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, παρουσιάζοντάς τους ως σατανιστές, με αφορμή το τραγούδι «Προφητείες».

«Το ''σατανιστής'' ειδικά ήταν τίτλος, είχε βγει ένα περιοδικό, που μας είχε πρωτοσέλιδο με τη Δέσποινα Βανδή ότι είμαστε σατανιστές, διότι είχαμε κάνει το τραγούδι ''Προφητείες''», ανέφερε αρχικά ο Φοίβος, εξηγώντας πως είχε βάλει μια εκκλησιαστική μελωδία, γράφοντας πως εάν το βάλεις ανάποδα είναι ύμνος στον σατανά.

«Τους κάναμε αγωγή, είπαμε ''φτάνει πια η βλακεία''. Αυτό που είχα βάλει ύμνος προς τον Θεό, ένα ρέκβιεμ. Τους πήγα στο δικαστήριο και νομίζω μετά από αυτό, έκλεισε το περιοδικό» συμπλήρωσε.

Φοίβος: Η συνεργασία του με την Έλλη Κοκκίνου

Στη συνέχεια η Έλλη Κοκκίνου ανέφερε πως μετά την παύση που είχε στη συνεργασία της με τον Φοίβο, επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά, ώστε να της γράψει τραγούδια.

«Όταν υπάρχει καλή πρόθεση και σεβασμός και εκτίμηση και δεν υπάρχει απωθημένο και τσακωμοί», είπε η Έλλη Κοκκίνου στο «Καλύτερα Δε Γίνεται».