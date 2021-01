Οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις θα κερδίσουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια από την επιστροφή τους στη σειρά «Sex & the City».

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, και οι τρεις πρωταγωνίστριες πρόκειται να πληρώνονται πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια για καθένα από τα 10 επεισόδια του επερχόμενου revival με νέο τίτλο «And Just Like That», που θα προβληθεί από το HBO Max.

Επιπλέον, εκτός από τους ρόλους τους ως Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ αντίστοιχα, και οι τρεις ηθοποιοί θα είναι επίσης παραγωγοί της νέας σειράς.

Δεδομένου πόσο διάσημη υπήρξε η σειρά και της σχεδόν σίγουρης επιτυχίας των καινούργιων επεισοδίων, ο μισθός των τριών σταρ δεν αποτελεί έκπληξη.

Η αμοιβή του ενός εκατομμυρίου ανά επεισόδιο έχει γίνει πολύ συνηθισμένη, τα τελευταία χρόνια, στους μισθούς ηθοποιών που πρωταγωνιστούν σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ όπως οι Νικόλ Κίντμαν, Τζεφ Μπρίτζες, Σερ Πάτρικ Στούαρτ, Ρις Γουίδερσπουν και Κέρι Ουάσιγκτον συγκαταλέγονται στους σταρ που πρόσφατα συμφώνησαν αντίστοιχους μισθούς σε μεγάλα πρότζεκτ από πλατφόρμες όπως Netflix, Hulu κ.α.

Η 55χρονη Πάρκερ με την 54χρονη Νίξον και την 55χρονη Ντέιβις επιβεβαίωσαν όλες την Κυριακή την επιστροφή του νέου «Sex & the City», δημοσιεύοντας ένα teaser της σειράς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SJP (@sarahjessicaparker)





Το «Sex & the City» δημιουργήθηκε από τον Ντάρεν Σταρ βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του 1997. Η αρχική σειρά έκανε πρεμιέρα στο HBO το 1998 και προβαλλόταν για έξι σεζόν μέχρι το 2004.

Μετά το φινάλε της, ακολούθησαν δυο ταινίες- το «Sex and the City» του 2008 απέφερε παγκοσμίως έσοδα άνω των 418 εκατ. δολαρίων με budget 65 εκατ. δολαρίων ενώ το «Sex and the City 2» κέρδισε πάνω από 290 εκατ. δολάρια με budget περίπου 100 εκατ. δολαρίων.

Με πληροφορίες από Variety

