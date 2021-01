Το Sex and the City ετοιμάζεται να επιστρέψει μέσα στο 2021, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία streaming HBO Max.

Οι φήμες πως σχεδιάζονταν ένα makeover της διάσημης σειράς επιβεβαιώθηκαν την Κυριακή το βράδυ όταν τρεις από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες του Sex and the City, η Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon και η Kristin Davis, δημοσιοποίησαν ένα πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης σειράς στους λογαριασμούς τους στα social media.

Ωστόσο ο τίτλος τώρα θα είναι "And Just Like That..." και η τέταρτη της γυναικείας παρέας, η Kim Cattrall, η οποία υποδύθηκε την Samantha, δεν θα επιστρέψει στο πλατό για γυρίσματα, κάτι που άλλωστε η ίδια είχε δηλώσει κάθετα πως δεν θα συμβεί, όσες φορές και αν την είχαν ρωτήσει σε συνεντεύξεις.

Το σίριαλ έκανε πρεμιέρα το 1998 με βασικό χαρακτήρα την Carrie Bradshaw και την σχέση με τις φίλες της Miranda, Charlotte και Samantha και μετά από έξι σεζόν η αυλαία συνοδεύτηκε από επτά Emmys και οκτώ Χρυσές Σφαίρες. Δύο κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ακολούθησαν της σειράς και ενώ ήταν εμπορικά επιτυχημένες, τα πήγαν λιγότερο καλά με τις κριτικές.

Το τρέιλερ, που αποτελείται κυρίως από πλάνα της Νέας Υόρκης, αποκαλύπτει ελάχιστες λεπτομέρειες για τη νέα σειρά. Μια δήλωση από τη εταιρεία της HBO Max WarnerMedia που ανακοίνωσε την επανεκκίνηση ήταν εξίσου αόριστη, λέγοντας ότι η σειρά «θα ακολουθούσε την Carrie, τη Miranda και τη Charlotte στο ταξίδι από την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα τριάντα τους, στην ακόμη πιο περίπλοκη πραγματικότητα των πενήντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SJP (@sarahjessicaparker)

Οι ενθουσιώδεις αντιδράσεις των θαυμαστών στο Twitter και το Instagram έδειξαν ότι υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο κοινό που αδημονεί για τα νέα επεισόδια Sex and the City. Για την ώρα αναμένονται δέκα επεισόδια μισής ώρας και η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη της άνοιξης στη Νέα Υόρκη.

