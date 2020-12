Η τρίτη σεζόν του Cobra Kai είναι προ των πυλών και το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τα νέα επεισόδια.

Πρόκειται για τη σειρά που «ακολουθεί» τους πρωταγωνιστές του «Karate Kid», 34 χρόνια αργότερα, όταν αναζωπυρώνεται η κόντρα ανάμεσα στον Ντάνιελ ΛαΡούσο (Ραλφ Μάτσιο) και τον Τζόνι Λόρενς (Γουίλιαμ Ζάμπκα).

Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν θα «βγει» την Τετάρτη, όπως προαναγγέλθηκε μέσω των social media.

Should all of 2020 be forgot? Hell yes. Should the trailer for season 3 drop tomorrow? Also hell yes. pic.twitter.com/us32IV4FYP