Το BuzzFeed πρόκειται να εξαγοράσει την Huffington Post σε μια μετοχική συμφωνία με τη Verizon Media.

Σύμφωνα με το Wall Street Journal, που πρωτοδημοσίευσε την είδηση, η Verizon θα πάρει σε αντάλλαγμα, ένα μη ελεγχόμενο μερίδιο στο BuzzFeed.

Εκτός από τη μετοχική συμφωνία, η Verizon επενδύει μετρητά στο BuzzFeed, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας, οι δύο ειδησεογραφικές πηγές θα είναι σε θέση να κοινοποιούν το περιεχόμενο του άλλου και να συνεργάζονται για διαφημιστικές προσφορές.

Ο Jonah Peretti, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του BuzzFeed και συνιδρυτής της The Huffington Post, θα είναι υπεύθυνος για τον διευρυμένο κολοσσό των μέσων ενημέρωσης.

Οι δύο ειδησεογραφικοί οργανισμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ξεχωριστές οντότητες, ανέφεραν οι εταιρείες σε δελτίο τύπου.

«Η στρατηγική της Verizon Media έχει εξελιχθεί τα τελευταία δύο χρόνια για να επικεντρωθεί στα βασικά μας πλεονεκτήματα - διαφημίσεις, εμπόριο, περιεχόμενο και συνδρομές», δήλωσε στην ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος της Verizon Media, Guru Gowrappan.

«Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα ισχυρών μονάδων, χτισμένο σε ένα αξιόπιστο δίκτυο, το οποίο προσφέρει μια εμπειρία από άκρη σε άκρη για καταναλωτές και διαφημιζόμενους. Η συνεργασία με το BuzzFeed συμπληρώνει τον χάρτη της πορείας μας, ενώ επιταχύνει επίσης τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξή μας» επισήμανε.

Ο Peretti δήλωσε πως «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με τη Verizon Media και τα αμοιβαία οφέλη που θα προκύψουν από τη διανομή περιεχομένου μεταξύ μας, τη συνεργασία σε καινοτόμα διαφημιστικά προϊόντα και το μέλλον του εμπορίου, αξιοποιώντας τη δύναμη και τη δημιουργικότητα του Verizon Media Immersive.

»Έχω έντονες αναμνήσεις από τον χρόνο μου στη HuffPost σε ένα σημαντικό χώρο ειδήσεων στα πρώτα χρόνια, αλλά το BuzzFeed προχωρά σε αυτή την εξαγορά επειδή πιστεύουμε στο μέλλον της HuffPost και στο δυναμικό που πρέπει να συνεχίσει να καθορίζει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης για τα επόμενα χρόνια».

»Με την προσθήκη της HuffPost, το δίκτυο πολυμέσων μας θα έχει περισσότερους χρήστες, ξοδεύοντας σημαντικά περισσότερο χρόνο με το περιεχόμενό μας από οποιονδήποτε από τους συναδέλφους μας» πρόσθεσε.

Η Arianna Huffington, ιδρύτρια του HuffPost, ανέφερε στο Twitter: «Χαίρομαι που βλέπω το HuffPost και το Buzzfeed να πορεύονται μαζί 15 χρόνια μετά την έναρξη του HuffPost, από τον Kenny Lerer, τον Jonah Paretti και εμένα. Είναι τόσο συναρπαστικά νέα και ανυπομονώ για όλα όσα θα έρθουν!»

Το BuzzFeed θα βοηθήσει επίσης στην αναζήτηση επικεφαλής αρχισυντάκτη για το HuffPost, μετά την αποχώρηση πριν από έναν χρόνο της Lydia Polgreen.

Οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης έχουν ήδη αρχίσει να ενοποιούνται στις ΗΠΑ. «Περνάμε μια περίοδο που είναι άνευ προηγουμένου. Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει», δήλωσε ο Eric Hippeau, συνεργάτης της Lerer Hippeau Ventures, του οποίου το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τα Axios, BuzzFeed και Group Nine.

So happy to see HuffPost and Buzzfeed coming together 15 years after Jonah Peretti started HuffPost with Kenny Lerer and me. Such exciting news and looking forward to all that's to come!