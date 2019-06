«Η ανάβαση στην κορυφή του Έβερεστ έχει καταντήσει από υπεράνθρωπο κατόρθωμα σε κάτι που μοιάζει με επεισοδιακή αναμονή στην ουρά δημοφιλούς εστιατορίου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δημοφιλής Άγγλος παρουσιαστής Τζον Ολιβερ.

Η συζήτηση σχετικά με το αν και υπό ποιες συνθήκες είναι καλή ιδέα να επιχειρούν άνθρωποι που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, την ανάβαση στο Έβερεστ, συχνά με μοναδικό κίνητρο να τραβήξουν μια selfie στην «κορυφή του κόσμου», δεν είναι καινούρια.

Φέτος όμως, εντάθηκε με ιδιαίτερο τρόπο μετά από τον πολύνεκρο απολογισμό του περασμένου μήνα εξαιτίας κυρίως του συνωστισμού που παρατηρήθηκε τις λίγες μέρες εκείνες κάθε χρονιάς που επιτρέπεται η μαζική προσέλευση ορειβατών στα επικίνδυνα μονοπάτια του εμβληματικού βουνού.

Μεταξύ άλλων, το σπαρταριστό αλλά απολύτως ακριβές ρεπορτάζ του Όλιβερ – στο οποίο με κάποιο τρόπο χώρεσε και το "Never Gonna Give You Up" του Rick Ashley – εξετάζει τις συνθήκες που επιτρέπουν τον συνωστισμό πολλών ανθρώπων στην επιφάνεια της κορυφή που με το ζόρι χωράει δύο τραπέζια του πινγκ πονγκ, αλλά και το ρίσκο που πέφτει ολόκληρο σχεδόν στους αυτόχθονες ορειβάτες της φυλής των Sherpas, χωρίς τους οποίους οι τουρίστες θα ήταν (όλοι) κυριολεκτικά χαμένοι. Μαθαίνουμε επίσης ότι το μονοπάτι προς την κορυφή είναι γεμάτο ανθρώπινα περιττώματα, τα οποία με το λιώσιμο των πάγων, κυλάνε αναπόφευκτα προς τα κάτω...